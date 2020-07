Sportler bekommen mehr Möglichkeiten zum Trainieren

Freizeitsportler bekommen in Berlin beim Training wieder mehr Möglichkeiten. Das gilt künftig auch für Kontaktsportarten, wie der Senat am Dienstag (21. Juli 2020) beschlossen hat.

Im Mannschaftssport ist Training in festen Gruppen wieder mit bis zu 30 Personen möglich, wie Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) im Anschluss an die Senatssitzung erklärte. Dabei ist die Übungsleitung eingeschlossen. Für Kampfsportler sind feste Trainingsgruppen mit maximal vier Personen plus Übungsleitung erlaubt. Auch Tanzen ist für feste Tanzpaare wieder gestattet genau wie die Nutzung von Segel- und Ruderbooten sowie Kanus zu Sportzwecken. Die Änderungen sollen zum Wochenende Woche in Kraft treten, wie Kollatz ankündigte.