Solidarität für Liebig34: Aktivisten besetzen «Molecule Man»

Aus Solidarität mit einem linksradikalen Hausprojekt haben Aktivisten am Dienstagmorgen (14. Juli 2020) den «Molecule Man» auf der Spree in Berlin besetzt.

dpatopbilder - 14.07.2020, Berlin: Aktivisten und Unterstützer des umstrittenen linksautonomen Projekts in der Liebigstraße besetzten am frühen Morgen die Skulpture «Molecule Man» in Treptow.

Einer der Figuren wurde von mehreren Kletterern eine Sturmhaube in Regenbogenfarben angezogen. An der anderen wurde ein Transparent mit der Aufschrift «L34 Stays - Wohnraum ist keine Ware» angebracht. Die Aktion kritisiere die gegenwärtige Berliner Stadtpolitik und finde in Solidarität mit dem von Räumung bedrohten, queer-feministischen Hausprojekt Liebig34 statt, hieß es in einer Mitteilung der Aktivisten. Die Polizei bestätigte die Aktion.