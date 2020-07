Dr. Motte feiert mit Streaming-Festival aus Gärten der Welt

Loveparade-Gründer Dr. Motte feiert seinen 60. Geburtstag mit einem Streaming-Festival aus den Berliner Gärten der Welt. An diesem Samstag will der legendäre DJ ab 16.00 Uhr aus sechs der neun Themengärten und elf Gartenkabinetten den Auftritt seiner Gäste streamen. Wegen der Corona-Einschränkungen war ein Publikumsfestival zum runden Geburtstag des DJs (bürgerlich: Matthias Roeingh) auf kommendes Jahr verschoben worden. Vier Kameras, drei Drohnen und Videokunst sollen nun die Auftritte von Mottes Gästen in ein «Augenfeuerwerk» verwandeln, wie die Veranstalter mitteilten. Zum Line-up gehören Anahit Vardanyan, Felix Kröcher, Franca, Torsten Kanzler und Westbam. Zum großen Finale werde das Geburtstagskind selbst auftreten. Der Künstler wurde am Donnerstag (9. Juli) 60 Jahre alt.

© dpa

