Wissenschaftsrat nennt Humboldt Forum «konfliktanfällig»

In den komplexen Strukturen des künftigen Humboldt Forums steckt nach einer Analyse des Wissenschaftsrates viel Konfliktpotenzial.

Die Zusammenarbeit «fordert ein hohes Maß an Abstimmung und ist konfliktanfällig», heißt es in einem der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Entwurf für Strukturempfehlungen bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.