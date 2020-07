Corona-Testmobil in Mitte: Knapp 200 Tests in zwei Wochen

Das Gesundheitsamt Mitte hat rund zwei Wochen nach Beginn der Probephase des Corona-Testmobils fast 200 Menschen getestet.

© dpa

Informationen zum Coronavirus Pressemitteilungen, Statistiken und Maßnahmen: Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Seit Start des Projekts am 23.06. sei es bis Montag (06. Juli 2020) sechs Mal im Bezirk eingesetzt worden, wie das örtliche Bezirksamt der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mitteilte. 195 Tests seien dabei bisher bewältigt worden. Zum Vergleich: In dem Corona-Testzentrum auf dem Festplatz wurden im gleichen Zeitraum 376 Tests gemacht. Der Bezirksstadtrat für Gesundheit, Ephraim Gothe, zeigte sich zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des Projekts und nannte das Mobil einen «Zeitgewinn».

Testmobil kann in Pflegeheimen und Flüchtlingsunterkünften eingesetzt werden Mit dem Testmobil sollen in Mitte Nachweise auf den Erreger Sars-CoV-2 mobil und individuell erfolgen. Es komme dem Bezirksamt zufolge etwa in Einrichtungen wie Pflegeheimen und Flüchtlingsunterkünften zum Einsatz. Also immer dann, wenn mehrere Personen in einem Gebäude getestet werden müssen.

Rund drei Minuten pro Test Der Anhänger hat zwei separate Eingänge, einen für das medizinische Personal und einen für die zu testenden Menschen - nach jedem Test wird desinfiziert. Eine Ampel am Äußeren des Mobils zeigt an, wann der Nächste eintreten kann. Ein Test dauere im Schnitt rund drei Minuten. Die Menschen seien dem Bezirksamt zufolge überrascht, dass das Prozedere so schnell ginge.

Hoher Eigenbedarf am Testmobil in Mitte Das Testmobil könne laut Gothe, auch an andere Bezirke ausgeliehen werden. Momentan sei der Eigenbedarf allerdings noch ausreichend. Nach der Corona-Pandemie will der Bezirk den Anhänger als mobile Beratungsstelle für Gesundheitsfragen einsetzen.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr

© dpa 40 neu registrierte Corona-Infektionen: Corona-Ampeln weiterhin grün In Berlin gibt es 40 neue registrierte Corona-Infektionen. Damit stieg die Zahl der bestätigten Fälle seit März auf 8501. mehr