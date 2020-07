Polizei löst in Berlin unangemeldete Open-Air-Partys auf

Die Polizei hat am Wochenende in Berlin zwei größere Open-Air-Partys aufgelöst. Im Stadtteil Friedrichshagen waren am Samstagabend rund 1000 Menschen zu einer «illegalen Musikveranstaltung» in einem Waldgebiet an der Schöneicher Landstraße zusammengekommen, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Einsatzkräfte hätten die Versammlung aufgelöst, die Feiernden seien alle freiwillig gegangen.

Am Freitagabend hatten Polizisten außerdem ein Musikfestival in Berlin-Haselhorst gestoppt. Trotz fehlender Genehmigung vom Bezirksamt Spandau feierten den Angaben zufolge mehrere Hundert Menschen unter freiem Himmel am Juliusturm 13 nahe der Spree, bevor gegen 20.45 Uhr die Polizei auftauchte.

Vor Ort hätten die Einsatzkräfte zunächst Kontakt mit dem Veranstalter aufgenommen und die Feiernden dann nach Hause geschickt, als sich herausstellte, dass keine Genehmigung vorlag. Die Anmeldung der Veranstaltung sei zuvor durch eine Einzelperson erfolgt, erklärte die Polizeisprecherin.

