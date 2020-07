Charité-Koordinatorin: Tests nur für ausgewählte Gruppen

Nach einiger Verwirrung über die Teststrategie in der Corona-Pandemie hat die Charité die Planung noch einmal konkretisiert.

Zunächst mehr Tests für Beschäftigte in Schulen und Kitas

Für Verwirrung hatte zuletzt Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) in einem ntv-Interview gesorgt. Er stellte - mittelfristig - kostenfreie Corona-Tests für alle Berliner nach bayerischem Vorbild in Aussicht, verwies aber gleichzeitig auf das schrittweise Vorgehen des Senats. Zunächst würden die begonnenen Tests für Beschäftigte an Kitas und Schulen in den Sommermonaten ausgeweitet.