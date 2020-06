Fläche fast verdoppelt: Mauerpark-Erweiterung wird geöffnet

Der beliebte Mauerpark in Prenzlauer Berg wird deutlich größer. Eine Erweiterungsfläche auf einem ehemaligen Gewerbegebiet in Richtung Wedding soll ab Freitagnachmittag (26. Juni 2020) für Besucher offen sein, wie die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz am Donnerstag mitteilte.

Zurück Weiter © dpa 24.06.2020, Berlin: Im neuen Teil des Mauerparks ist der Schriftzug "Mauerpark" auf die neue Flohmarktfläche geschrieben. Die Gewerbefläche neben dem Mauerpark wurde als Park umgebaut und damit die Fläche des Parks verdoppelt. Die Mauerpark-Erweiterung wird am 26.06.2020 eröffnet.

© dpa 24.06.2020, Berlin: Im neuen Teil des Mauerparks stehen auf eine Wiese Schaukeln. Die Gewerbefläche neben dem Mauerpark wurde als Park umgebaut und damit die Fläche des Parks verdoppelt.

© dpa 24.06.2020, Berlin: Die Wiese im neuen Teil (r) des Mauerparks ist im Gegensatz zum alten Teil deutlich grüner. Die Gewerbefläche neben dem Mauerpark wurde als Park umgebaut und damit die Fläche des Parks verdoppelt.

© dpa 24.06.2020, Berlin: Vom Amphitheater im Mauerpark ist der neue Teil des Mauerparks zu sehen. Die Gewerbefläche neben dem Mauerpark wurde als Park umgebaut und damit die Fläche des Parks verdoppelt. Die Mauerpark-Erweiterung wird am 26.06.2020 eröffnet.

© dpa Zwei Personen genießen im Mauerpark die Sonne.

Demnach verdoppelt sich die Parkfläche beinahe, auf fast 15 Hektar. Das neue Areal solle eine «ruhige Naherholungsoase als Gegenpol zum quirligen Bestandspark» darstellen, hieß es. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 14,1 Millionen Euro. Erste Arbeiten hatten 2016 begonnen.

Befestigter Untergrund für den Flohmarkt, Spielplatz und Toiletten Das neue Areal wartet unter anderem mit großen Rasenflächen, einer Allee und einem Platz mit großem Granittisch auf, der als Treffpunkt gedacht ist. Mehr als 200 neue Bäume wurden gepflanzt. Die Fläche, auf der sonntags der Flohmarkt stattfindet, wurde befestigt und soll unter der Woche etwa für Sport genutzt werden können. Es gibt auch einen neuen Spielplatz und einen Toilettencontainer.

Günther: «Mehr Grün in einem hochverdichteten Wohnviertel» Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne) erklärte, mit der Erweiterung entstünden «mehr Grün in einem hochverdichteten Wohnviertel» und «mehr Platz für die unterschiedlichen Bedürfnisse» der Besucher. Aber auch die Kultur, die Karaoke-Veranstaltungen und der Flohmarkt behielten ihren Platz.

Mauerpark vor allem am Wochenende sehr beliebt Weil insbesondere wegen dieser Angebote sonntags Menschenmassen in den Park strömen, hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Ärger mit Anwohnern gegeben, vor allem wegen des Lärms. Der Mauerpark war nach der Wende entlang der ehemaligen Berliner Mauer entstanden. Mit der Erweiterung werden Pläne des Landschaftsarchitekten Gustav Lange aus den frühen 1990er Jahren vollendet.

