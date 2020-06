Extinction Rebellion demonstriert 24 Stunden lang

Die Umweltorganisation Extinction Rebellion hat in Berlin eine auf 24 Stunden angelegte Demonstration für Klimaschutz begonnen.

Eine Gruppe der Aktivisten ist am Montagvormittag (15. juni 2020) am Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude gestartet. Teilnehmer forderten auf Plakaten unter anderem CO2-Neutralität bis 2025. Eine zweite Gruppe ist vor dem Finanzministerium in der Wilhelmstraße aufgebrochen. Beide zusammen kamen dann mit rund 100 Teilnehmern am Invalidenpark neben dem Bundeswirtschaftsministerium an, wie eine Sprecherin der Umweltorganisation am Montag mitteilte.