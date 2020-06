Kitas kehren zum Normalbetrieb zurück

Die Kindertagesstätten in Berlin kehren ab Montag (15. Juni 2020) in zwei Schritten zum Normalbetrieb zurück.

Zunächst ist eine einwöchige Übergangsphase vorgesehen, in der die Kitas schon wieder voller werden. Ab dem 22. Juni haben Eltern dann wieder einen vollen Betreuungsanspruch für ihre Kinder. Derzeit ist er für viele Eltern auf Halbtagsbetreuung begrenzt, was gerade für Berufstätige eine erhebliche Doppelbelastung bedeutet. Auch Früh- und Spätdienste soll es dann wieder geben. Auf Seiten der Eltern gibt es Skepsis, ob das alles klappt.

Elternvertreterin rechnet mit eingeschränkten Öffnungszeiten

Eine Möglichkeit sei, Menschen in der Erzieherausbildung, die sich etwas dazu verdienen wollen, in die Kitas zu holen oder Kräfte, die schon in der Kita waren, etwa Musik- oder Theaterpädagogen. «Aber diese Kräfte werden nicht die pädagogische Arbeit leisten, die werden nicht die Elterngespräche führen.» Und das werde Folgen haben: «Viele Kitas werden Öffnungszeiten einschränken, was Eltern besonders hart trifft, die auf die Randzeiten angewiesen sind.»