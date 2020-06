«Unteilbar»-Demo: Mehrere Tausend Teilnehmer

Vertreter der Veranstalter sprachen von mehr als 20 000 Teilnehmern in Berlin. Die Polizei kam bei einer Schätzung am Sonntagnachmittag dagegen auf etwa 8000 Menschen, gab aber an, dass danach noch weitere Menschen dazugekommen seien, und verwies auf die Zahlen des Versammlungsleiters. Angemeldet waren 5000 Teilnehmer, Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte aber schon im Vorfeld angekündigt, man sei auf bis zu 20 000 Menschen vorbereitet. Am Nachmittag erweiterten die Veranstalter die Strecke vom Hermannplatz in Neukölln bis auf die Karl-Marx-Straße. Auf manchen Abschnitten standen die Menschen parallel zueinander in mehreren Reihen.