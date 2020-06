15 000 bei Demo gegen Rassismus auf dem Alexanderplatz

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd haben am Samstag auf dem Berliner Alexanderplatz nach Polizeiangaben etwa 15 000 Menschen gegen Rassismus demonstriert. Die Veranstaltung verlief weitgehend friedlich, sagte Polizeisprecherin Anja Dierschke am Nachmittag.

Viele der Demonstranten hatten sich dunkel gekleidet. Bei einer Schweigeminute setzten sich die Demonstranten, darunter viele Jugendliche, auf den Boden. Sie dauerte genau 8 Minuten und 46 Sekunden. So lange drückte ein Polizist in Minneapolis Floyd sein Knie an den Hals, bis dieser sein Bewusstsein verlor und kurz darauf starb.