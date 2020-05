Drei neue Spielstraßen in Neukölln

In der Selkestraße, der Hobrechtstraße sowie zwischen dem Karl-Marx-Platz und dem Richardplatz gelte an Sonntagen und Feiertagen zwischen 13 und 19 Uhr ein absolutes Halte- und Durchfahrtsverbot, damit Kinder dort spielen könnten, wie das Bezirksamt Neukölln am Donnerstag (28. Mai 2020) mitteilte. Mitte Juni könnten laut einem Sprecher zwei weitere Straßen in der Nansenstraße und am Buschrosenplatz in Britz folgen.