Initiative fordert mehr Versammlungsfreiheit

Nach wochenlangen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie fordert die Organisation Mehr Demokratie eine rasche Rückkehr zur kompletten Versammlungsfreiheit in Berlin. «Es handelt sich um ein besonders wichtiges Grundrecht und eine der wenigen Möglichkeiten für Bürger, Kontrolle über Politiker beziehungsweise Regierungen auszuüben», sagte Landesvorstandssprecher Oliver Wiedmann der Deutschen Presse-Agentur. «Das muss auch in Corona-Zeiten möglich sein. Wir fordern, die bestehende Obergrenze für Versammlungen komplett zu streichen.»

Es gebe natürlich auch Negativbeispiele. «Das sind dann Leute, die Regeln generell ablehnen», so Wiedmann mit Blick auf die jüngsten sogenannten Hygienedemos. «Aber für solche Leute dürfen nicht alle anderen Demonstrationen in Haftung genommen werden.»

Der Berliner Senat will am Dienstag und Donnerstag über weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen beraten. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat in Aussicht gestellt, dass dabei die Versammlungsfreiheit eine Rolle spielt, wenn die Infektionszahlen so niedrig wie derzeit bleiben. Klar sei aber auch, dass mit großen Menschenansammlungen ein steigendes Infektionsrisiko verbunden sei.