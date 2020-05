Müller hält unter Vorbehalt weitere Lockerungen für möglich

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat weitere Lockerungen der Beschränkungen in der Corona-Krise in Aussicht gestellt - wenn der Pandemieverlauf das zulasse. «Natürlich ist uns ein uneingeschränktes Demonstrationsrecht besonders wichtig, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Infrage kämen auch Freizeitbereiche wie Open-Air-Kinos oder Fitnessstudios. Allerdings gibt es Müller zufolge hier keinen Automatismus.

«Weitere mögliche Lockerungen sind vom Infektionsgeschehen in der Stadt abhängig», betonte er. «Der Senat beobachtet den Verlauf hier sehr genau und ordnet die Entwicklung der Pandemie auch mit Hilfe des Ampelsystems ein, das der Senat beschlossen hat und das bundesweit einmalig ist», sagte Müller. «Aber in der kommenden Woche werden wir uns in zwei Senatssitzungen darüber verständigen, wann die nächsten Lockerungen umgesetzt werden können.»