FU Berlin gibt Hannah-Arendt-Gesamtausgabe heraus

Zur Zeit gibt eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin einen Überblick von Arendts Werk. Berühmt wurde sie unter anderem als Beobachterin des Prozesses gegen den NS-Täter Adolf Eichmann in Jerusalem. Arendt wurde 1906 in Linden bei Hannover geboren. Sie ging als Jüdin in die Emigration in die USA und starb 1975 in New York.