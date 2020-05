Sanierung der Kuppel der Hedwigs-Kathedrale soll beginnen

Derzeit werde die Baustelle eingerichtet, teilte das Erzbistum am Mittwoch (20. Mai 2020) mit. In den nächsten Wochen soll das Gerüst aufgestellt werden. Die Kuppel des katholischen Gotteshauses am Bebelplatz in Mitte war im Krieg zerstört und in den 1950ern wieder aufgebaut worden. Betonkonstruktion, Dämmung, Holzschalung und Kupferdach seien seitdem nicht erneuert worden.