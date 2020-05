Lob und Tadel aus der Politik für Tegel-Schließung

Der Bund, Berlin und Brandenburg beschlossen am Mittwoch in einer Gesellschafterversammlung, dass Tegel am 15. Juni vorübergehend außer Betrieb gehen kann. Grund: Die Passagierzahlen sind wegen der Corona-Pandemie nahezu komplett eingebrochen. Ob Tegel vor der BER- Eröffnung am 31. Oktober überhaupt noch mal ans Netz geht, ist offen.