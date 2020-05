Ordnungsämter: Kaum Corona-Verstöße in Restaurants

Mit der Überwachung der Corona-Vorgaben in den wieder geöffneten Restaurants sind auch die Ordnungsämter der Bezirke befasst - schwere Verstöße bleiben ihnen zufolge aber die Ausnahme.

«Unser Ordnungsamt hat bislang etwa 60 Gaststättenbetriebe kontrolliert, wobei kein schwerwiegender Verstoß festgestellt wurde», teilte etwas das Bezirksamt Neukölln am Dienstag mit. Lediglich in einem Fall wurde die Schließung der Außengastronomie angeordnet, «da es sich um eine reine Schankwirtschaft handelte», hieß es.

Handlungsempfehlungen bei Verstößen noch nicht komplett ausgearbeitet

Auch in Charlottenburg-Wilmersdorf werden die Kontrollen laut Angaben des Bezirksamts nicht statistisch erfasst. «Nach den vorliegenden Rückmeldungen haben sich die Betreiber und Gäste in den Betrieben, in denen eine Kontrolle stattfand, größtenteils an die Vorgaben gehalten», teilte das Bezirksamt aber mit.