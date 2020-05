Corona-Infektionen an zwei Grundschulen in Spandau

Bei den betroffenen Grundschulen handelt es sich nach Informationen des «rbb» um die Grundschule am Weinmeisterhornweg und die am Birkenhain. Bis zum 26. Mai bleibt die Grundschule am Weinmeisterhornweg geschlossen, da die infizierte Lehrkraft Kontakt zu zwei Klassen, zum Hort und zu anderen Lehrern hatte.