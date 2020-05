BSR testet neue Behälter für Zigarettenkippen

Insgesamt 30 dieser sogenannten Abstimmungsbehälter wurden den Angaben zufolge an Orten angebracht, die häufig durch achtlos weggeschnippte Zigaretten verunreinigt werden. Unter anderem sind sie am U-Bahnhof Friedrichstraße und in der Wilmersdorfer Straße zu finden. 25 davon sind vom Typ «Ballot Bin» aus London und fünf vom Typ «Kippster» aus Stuttgart. Die BSR erhofft sich, die Stadt sauberer zu machen und die Umwelt zu schützen. Sie seien eine Ergänzung zu den Zigaretteneinwurfschächten der 25 000 Papierkörbe.