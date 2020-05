Quarantäne-Station für Obdachlose mit Corona eröffnet

Die nach Angaben der Senatsverwaltung erste Quarantäne-Station für obdachlose Menschen in Deutschland ist am Mittwoch, den 13. Mai 2020 in Mitte eröffnet worden. Die Einrichtung auf dem Gelände der Stadtmission kann bis zu 16 Wohnungslose aufnehmen, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind und daher in häuslicher Quarantäne bleiben müssten.

Zurück Weiter © dpa 13.05.2020, Berlin: Eine Mitarbeiterin steht in der Schleuse zur ersten Quarantäne-Station für Obdachlose.

© dpa 13.05.2020, Berlin: Ein Stofftier sitzt auf einem Bett in der der laut Senatsverwaltung bundesweit ersten Quarantäne-Station für Obdachlose.

Informationen zum Coronavirus Pressemitteilungen, Statistiken und Maßnahmen: Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

«Auf dieser Quarantäne-Station sind nur diejenigen, die eine bestätigte Infizierung haben, aber keinen schweren Krankheitsverlauf. Hier können sie beobachtet werden und sind nicht sich selbst überlassen», sagte die Sprecherin der Berliner Stadtmission, Barbara Breuer. Finanziert wird die Quarantäne-Station jeweils zu einem Drittel von der Sozialsenatsverwaltung, der Finanzsenatsverwaltung und dem Bezirk Mitte

Breitenbach: Wir können die Obdachlosen nicht auf der Straße lassen Zeitgleich öffnete das dritte Wohnheim, das obdachlosen Menschen speziell in der Corona-Krise Unterschlupf bieten soll. Die Kosten für das neue «Wohnheim Lehrter 24/7» und die Quarantäne-Station belaufen sich laut Stadtmission auf monatlich 205 000 Euro. «Die schon prekäre Lebenssituation obdachloser Menschen hat sich in den vergangenen Wochen weiter zugespitzt. Wir können die Obdachlosen in dieser Situation nicht einfach auf der Straße lassen», hieß es von Sozialsenatorin Elke Breitenbach.

Der Senat hat im März beschlossen, für die Dauer der Pandemie Wohnheimplätze für Obdachlose zu schaffen. Laut Angaben der Sozialsenatsverwaltung stehen aktuell 400 Plätze zur Verfügung.

