Kundgebung vor Rotem Rathaus: Eltern wollen Hilfe in Krise

Zum Tag der Kinderbetreuung haben vor dem Roten Rathaus Berliner Kita-Eltern für mehr Unterstützung von Familien demonstriert. Mit Plakaten wie «Corona-Kindergeld jetzt» und «Kinder haben ein Recht auf Bildung» versammelten sich zehn Familien im Regen vor dem Rathaus.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hatte am Donnerstag bekannt gegeben, dass ab dem 14. Mai auch Kinder in ihrem letzten Kita-Jahr sowie deren Geschwister ein Recht auf Notbetreuung haben sollen. «Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen kann es noch nicht wieder für alle eine Ganztagsbetreuung geben. Ich bitte die Eltern hierfür um Verständnis und appelliere auch an die Arbeitgeber, Eltern in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen», hieß es in einer Mitteilung von Scheeres. Eine Sprecherin der Bildungssenatsverwaltung betonte am Montag, dass es Gespräche mit dem Landeselternausschuss Kita gebe und die Beteiligung der Eltern ausdrücklich erwünscht sei.