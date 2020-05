Erneut illegale Demos gegen Corona-Regeln geplant

Die Polizei will eine erneute Demonstration gegen die Corona-Regeln am Freitag auf dem Rosa-Luxemburg-Platz genau im Auge behalten.

Man werde vor Ort sein und sich die Versammlung, die nicht angemeldet sei, ansehen und wenn nötig aktiv werden, kündigte ein Polizeisprecher am Donnerstag an. Trotz der vielen Lockerungen der Corona-Verordnungen sind in Berlin derzeit nur Demonstrationen mit höchstens 50 Teilnehmern zugelassen.