Innensenator: Derzeitige Corona-Lockerungen gerechtfertigt

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hält die derzeitige Lockerung der Corona-Regeln angesichts der stagnierenden Infektionszahlen für angemessen und notwendig. Es gebe derzeit etwas mehr als 1000 registrierte akut infizierte Menschen in Berlin, daher sei es beim Verhältnis zur Einwohnerzahl von 3,7 Millionen Menschen «schon gerechtfertigt, über Lockerungen zu sprechen», sagte Geisel am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.

Ob sich die Infektionszahlen angesichts zusätzlich geöffneter Geschäfte und mehr Notbetreuung in Schulen steigern werden, könne man erst in zwei bis drei Wochen sehen. Erst dann könne der Senat entscheiden, ob weiter gelockert werde oder ob es auch in Berlin eine Maskenpflicht in Geschäften geben müsse, sagte Geisel. Bisher ist das nur dringend empfohlen.