Schulen dürfen die Zahl der Klassenarbeiten verringern

Berlins Schüler müssen bis zu den Sommerferien wegen der Coronakrise weniger Arbeiten schreiben als ursprünglich vorgesehen. Das geht aus einem Schreiben der Senatsbildungsverwaltung an die Schulleitungen zum Thema «Leistungsbewertungen in der Zeit nach den Schulschließungen» hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

So soll zum Beispiel in den siebten bis zehnten Klassen in jedem Unterrichtsfach eine Klassenarbeit weniger geschrieben werden als bisher verpflichtend war. Wenn es zwingende organisatorische Gründe dafür gibt, kann auf die noch zu schreibenden Klassenarbeiten auch komplett verzichtet werden. Die Entscheidung darüber soll die Schulleitung treffen.