Schulstart am Montag: Hygieneplan legt Regeln fest

Sportunterricht gibt es an Berliner Schulen nur noch in sehr eingeschränkter Form, Theaterproben gar nicht mehr, auch Singen im Chor ist tabu.

«Musterhygieneplan» der Senatsverwaltung für Bildung

Die Senatsverwaltung für Bildung hat in einem «Musterhygieneplan» zusammengefasst, wie die Schulen auf die Corona-Pandemie reagieren sollen. «Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler so gut wie möglich schützen. Dazu soll dieser umfangreiche Hygieneplan dienen», sagte Schulsenatorin Sandra Scheeres am Freitag. «Ich danke den Schulen für ihr Engagement in diesen schwierigen Zeiten.»