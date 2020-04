Berlin sagt MSA-Prüfungen weitgehend ab

Eltern, Schüler und auch viele Lehrer hatten es längst gefordert. Nun steht fest: Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) macht eine Kehrtwende, die Prüfungen der Zehntklässler für den Mittleren Schulabschluss (MSA) fallen in diesem Jahr weitgehend aus.

So sollen die drei schriftlichen MSA-Prüfungen und die mündliche Prüfung aufgrund der besonders angespannten Situation an den Schulen wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, wie die Senatsverwaltung für Bildung am 22. April 2020 mitteilte. Dagegen ist geplant, die noch ausstehenden Präsentationsprüfungen stattfinden zu lassen.