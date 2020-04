Philologenverband: Abiturprüfungen notfalls in den Ferien

Die letzten Abiturprüfungen könnten nach Einschätzung des Berliner Philologenverbandes notfalls in die Sommerferien verschoben werden. Denn auch die Lehrkräfte müssten sich in diesem Jahr auf schwierige Bedingungen einstellen.

«Die Zeit drängt», sagte Frank Rudolph, Sprecher des Philologenverbandes Berlin/Brandenburg am 15. April 2020. Üblicherweise hätte es schon vor Ostern eine Grundkursklausur und eine mündliche Prüfung gegeben, die nun nachgeholt werden müssten. Außerdem ende das Schuljahr in Berlin schon am 24. Juni. Bis dahin müssten alle Klausuren korrigiert, die Noten festgelegt und die Zeugnisse ausgestellt sein. Das könne knapp werden, sagte Rudolph. «Eine Alternative wäre dann, die letzten Prüfungen in die Sommerferien zu verlegen.»