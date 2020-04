Ostermontag: Bilanz der Polizei zu Corona-Kontrollmaßnahmen

Am Ostermontag hat die Berliner Polizei weniger Verstöße gegen die Corona-Kontrollmaßnahmen registriert, als noch am Vortag.

Es seien sechs Straf- und 64 Ordnungswidrigkeitsanzeigen erstattet worden, teilte sie am 14. April 2020 mit. Tagsüber überprüften den Angaben zufolge 560 Einsatzkräfte die Einhaltung der Verordnungen zur Eindämmung des Coronavirus. In der Nacht zu Dienstag waren etwa 140 Polizistinnen im Einsatz, wie ein Polizeisprecher sagte. Es seien zwölf Objekte und 435 Menschen überprüft worden. Trotz des schönen Wetter und teilweise voller Parks hatte die Polizei zuvor ein positives Fazit der Kontrollen am Osterwochenende gezogen. Am Montag war es deutlich kühler als an den Tagen zuvor.