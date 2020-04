Osterwochenende: Polizei mit Verhalten der Berliner zufrieden

Trotz teils vollen Parks und Partys hat die Berliner Polizei ein erstes positives Fazit der Kontrollen am Osterwochenende gezogen.

«Im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden», sagte eine Polizeisprecherin am Montagnachmittag (13. April 2020). Die Bürger hätten sich größtenteils an die Abstandsregeln gehalten, nur vereinzelt habe es Fehlverhalten gegeben.

500 bis 600 Kräfte am Ostermontag im Einsatz

Auch am Ostermontag kontrollierten nach Angaben der Sprecherin stadtweit 500 bis 600 Einsatzkräfte, ob sich die Leute an die verordneten Abstandsregeln wegen der Corona-Krise halten. Bislang hätten die Polizisten vor allem viele Sportler und Fahrradfahrer bemerkt, hieß es. Wahrscheinlich wegen des Wetterumschwungs würden sich nicht so viele Menschen wie zuvor etwa in Parks niederlassen. Am Montag war es deutlich kälter als an den Tagen zuvor.