Polizei kontrolliert weiter die Einhaltung der Corona-Regeln

Weiterhin kontrolliert die Polizei in Berlin, ob sich die Menschen an die Corona-Regeln halten. In der Nacht zum Freitag waren es 140 Polizisten, wie die Beamten mitteilten. Am Donnerstag seien rund 350 Einsatzkräfte unterwegs gewesen. Neun Straf- und 66 Ordnungswidrigkeitsanzeigen seien gefertigt worden. Seit dem 14. März registrierte die Polizei damit eigenen Angaben zufolge 1012 Straftaten gegen die Verordnung zur Corona-Eindämmung.

Über die Osterfeiertage will die Polizei diese Kontrollen ausweiten. Etwa 500 Beamte sollen täglich in der Stadt kontrollieren, hatte eine Sprecherin am Donnerstag angekündigt. Auch Zivilkräfte sollen unterwegs sein. Bei schönem Frühlingswetter werde es die Menschen nach draußen ziehen, sagte die Sprecherin. Es werde wohl die größte Herausforderung für viele, die Abstandsregeln einzuhalten.

Um die Verbreitung des Coronavirus einzuschränken, müssen Menschen einen Mindestabstand von 1,50 Meter halten. Gruppen mit mehr als zwei Personen dürfen nicht zusammen spazieren gehen, es sei denn, sie leben in einem Haushalt.