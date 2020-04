Schülerstudium an der TU Berlin weiter möglich

Schüler, denen der Schulstoff nicht reicht, können auch in diesem Sommersemester nebenbei an der Technischen Universität studieren. Trotz Corona-Pandemie werde die Universität das Programm «Studieren ab 16» fortsetzen, teilte Projektleiterin Claudia Cifire am Dienstag in Berlin mit. Es werde Online-Veranstaltungen geben. Start ist am 20. April. Die Anmeldefrist wurde bis zum 14. April 2020 verlängert. Interessierte Schüler können sich per E-Mail mit einem Formular aus dem Internet anmelden.