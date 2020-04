Kinderschutzbund warnt vor offenen Fenstern

Der Berliner Kinderschutzbund hat davor gewarnt, Kinder unbeaufsichtigt in Räumen mit geöffneten Fenstern oder Balkontüren spielen zu lassen. Jedes Jahr verunglücken Kinder demnach nach einem Sturz aus dem Fenster tödlich. «Insbesondere jetzt, wo warme Tage zu Hause verbracht werden müssen, sind Kinder besonders gefährdet», sagte Sprecher Stephan Knorre. «Kinder sind neugierig und werden von Geräuschen auf der Straße oder vor dem Haus angezogen. Ein Stuhl steht schneller unter dem Fenster oder an der Balkonbrüstung als wir Erwachsenen denken», so Knorre.