Innensenator: Veränderte Lebensweise bleibt trotz Lockerung

Eine Äußerung von Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) zu andauernden Beschränkungen und Abstandsregelungen bis Ende des Jahres hat für Aufregung gesorgt und ist nachträglich von der Senatsinnenverwaltung etwas relativiert worden.

Dort hatte der Innensenator gesagt: «Das geht nicht endlos. Aber es wäre jetzt nicht seriös zu sagen, am 19. April ist alles zu Ende. Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir zwar diesen Lockdown im Laufe des April, Mai dann sicherlich lockern müssen. Das wird wohl der Fall so sein. Aber die Beschränkungen, Abstandsregelungen, die Veränderung unserer Lebensgewohnheiten - ich fürchte, das wird uns das ganze Jahr über begleiten.»

