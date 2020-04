Klinik-Clowns kommen jetzt über das Internet

«Mit dieser virtuellen Aufmunterung wollen wir zeigen, dass die Menschen nicht alleine sind und wir sie weiterhin beim Gesundwerden unterstützen, auch wenn wir sie nicht live besuchen können», sagte der künstlerischer Leiter des Klinik-Clown-Vereins, Reinhard Horstkotte, am 02. April 2020 in Berlin. Die Online-Clowns senden demnach aus dem Homeoffice und gehen per Facebook- und Instagram-Livestream, YouTube und per Videokonferenz auf «virtuelle Visite».