Wohnung in Flammen: Bewohner in Sicherheit gebracht

In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Pankow ist ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Menschen mussten in der Nacht zu Samstag von Rettern in Sicherheit gebracht werden, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Zwei Bewohner retteten sich selbstständig aus dem teilweise verqualmten Gebäude im Ortsteil Niederschönhausen. Nach ersten Erkenntnissen brannten Möbel. Das Feuer wurde gelöscht. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Zur Schadenshöhe gab es keine Angaben.

