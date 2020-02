Gesine Cukrowski: «Tochter trägt jetzt meine Modesünden»

Schauspielerin Gesine Cukrowski (51, «Der letzte Zeuge») gibt ihre «Modesünden» an ihre Tochter weiter. «Ich habe noch ein paar Originalsachen aus den 80ern, die werden mir zu Hause aus den Händen gerissen. Zum Beispiel eine kurze, gelbe Adidas-Sporthose, die ich mit 16 anhatte», sagte sie am Rande der Actors Night am Freitagabend in Berlin. «Sie ist eine meiner Modesünden, die jetzt meine Tochter Lina mit 18 trägt. Ich wäre ja nie auf die Idee gekommen, dass meine Sachen nochmal getragen werden. Alles, was ich als Teenager in den 80er Jahren trug, war eine Jugendsünde. Die jungen Leute von heute finden die Klamotten aber offenbar klasse.» Ab 27. März wird Cukrowski am St. Pauli Theater Hamburg in dem Stück «Gefährliche Liebschaften» auf der Bühne stehen.

