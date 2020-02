Hillary Clinton auf Berlinale: «Leben mit Höhen und Tiefen»

Die frühere US-amerikanische Außenministerin Hillary Clinton ist am Montag auf der Berlinale mit Ovationen und lang anhaltendem Applaus gefeiert worden. Clinton (72), die zur Vorstellung der vierteiligen Dokuserie «Hillary» über ihr Leben nach Berlin gekommen war, sagte vor dem Premierenpublikum, sie habe damit einen vollständigen Blick auf ihre Person geben wollen.

Sie sei sich immer bewusst gewesen, dass sie polarisiere, sagte Hillary Clinton. «Akzeptiert wurde ich vor allem, wenn ich für andere im Dienst war», etwa als First Lady oder Außenministerin. Als sie aber selbstständig politisch aktiv geworden sei, etwa als Senatorin oder Präsidentschaftskandidatin, sei sie immer wieder mit Stereotypen angefeindet worden. Es sei höchste Zeit, gegen solche - vor allem gegen Frauen gerichteten - Vorurteile anzugehen.

In ihren politischen Absichten habe sie sich allerdings nie missverstanden gefühlt. «Ich glaube nicht, dass mich Wladimir Putin missverstanden hat. Er wusste, dass ich meine Stimme für mein Land, den Westen, für Demokratie und Freiheit erheben würde», sagte Clinton.

Am Dienstag will die frühere US-Präsidentschaftskandidatin, die 2016 von Donald Trump geschlagen wurde, eine Pressekonferenz geben. Der Abo-Sender Sky hat sich die Rechte an der Serie gesichert.