Explosion in Lichtenberg: Drei Verletzte

Bei einer Explosion im Berliner Stadtteil Lichtenberg sind drei Menschen verletzt worden. Ein Gebäude stürzte teilweise ein, wie die Feuerwehr am Abend weiter mitteilte. Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar. Die Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Bei dem Gebäude handelte es sich nach dpa-Informationen um eine Lagerhalle auf einem Gewerbegrundstück. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften am Ort.

© dpa