Tödlicher Schuss: Polizeipräsidentin verteidigt Einsatz

Nach dem tödlichen Schuss eines Berliner Polizisten auf eine Frau hat Polizeipräsidentin Barbara Slowik den Einsatz gerechtfertigt. Als Polizisten sich am Freitag nach einem Notruf Zutritt zu ihrem Zimmer verschaffen wollten, solle die Frau Widerstand geleistet haben, sagte Slowik am Montag im Innenausschuss. «Das hat sie mit einem Messer getan. Sie ist den Beamten mit einem Messer entgegengetreten auf einer sehr nahen Distanz von sechs Metern etwa.» Daraufhin habe der Polizist geschossen.

Slowik betonte, völlig unabhängig von dem Einzelfall wolle sie klar machen, «dass Messerangriffe egal auf wen, aber auch auf Polizisten, in kurzer Distanz innerhalb von fünf, sechs Metern, in kürzester Zeit tödlich enden können.» Sie fügte hinzu: «Wird eine Hauptschlagader getroffen, am Hals, am Bauch, am Bein, ist das binnen zwei Minuten tödlich. Da wird es auch keine Rettung geben, da gibt es auch keine Hilfe.» Und weiter: «Da ist zur Eigensicherung der Schusswaffengebrauch durchaus vorgesehen.»