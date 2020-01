Reinhardt/Kneisky erobern Spitze bei den Sixdays zurück

Weltmeister und Titelverteidiger Theo Reinhardt aus Berlin und sein französischer Partner Morgan Kneisky haben beim 109. Berliner Sechstagerennen nach der dritten Nacht wieder die Führung übernommen. Das Duo führt mit 263 Punkten mit nur einem Zähler vor der niederländisch-belgischen Kombination Wim Stroetinga/Moreno de Pauw (262). Platz drei belegen die Dänen Marc Hester und Oliver Wulff Frederiksen (257). Vor 10 500 Zuschauern im in diesem Jahr erstmals ausverkauften Velodrom fielen die am Freitag führenden Andreas Graf/Andreas Müller aus Österreich mit 233 Punkten auf den vierten Platz zurück.

Bei den Frauen sicherten sich nach drei Tagen Olympiasiegerin Katie Archibold und Elinor Barker mit 254 Punkten den Gesamtsieg. Die britische Paarung kam im abschließenden Madison nicht mehr in Gefahr. Platz zwei ging an die Madison-Weltmeisterinnen Kirsten Wild und Amy Pieters aus den Niederlanden. Beide Paarungen werden auch bei den WM an gleicher Stelle in vier Wochen wieder vorn erwartet. Der viermalige Weltmeister Maximilian Levy aus Cottbus erzielte im Rundenrekordfahren in 12,222 Sekunden die beste Zeit seit 2006.