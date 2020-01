Berlin-Brandenburg-Sachsen: Erstmals leitet Frau IG-Metall

Die IG Metall in Berlin, Brandenburg und Sachsen bekommt erstmals eine Bezirksleiterin. Wie die Gewerkschaft am Dienstag mitteilte, übernimmt Birgit Dietze die Position am 1. Oktober 2020. Die 46-Jährige war bislang Leiterin der Geschäftsstelle Berlin und folgt auf Olivier Höbel. Der 63-Jährige legte sein Amt am Dienstag aus Altersgründen nieder. Zum kommissarischen Leiter für die Übergangszeit wurde der Tarifexperte des Bezirks, Stefan Schaumburg, bestimmt.

Die Volkswirtin und Arbeitsrechtlerin Dietze ist erst die zweite Frau in der Geschichte der IG Metall, die eine Bezirksleitung der Gewerkschaft übernimmt. Zuvor war Jutta Blankau von 2005 bis 2011 Leiterin des Bezirks Küste.