69-Jähriger stirbt bei Wohnhausbrand in Tempelhof

Bei einem Wohnhausbrand im Berliner Stadtteil Tempelhof ist ein 69 Jahre alter Mann gestorben. In der Wohnung in der Friedrich-Wilhelm-Straße hatte am späten Sonntagabend ein Adventsgesteck Feuer gefangen, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. «Die Wiederbelebungsmaßnahmen waren leider erfolglos», heißt es in dem Tweet.