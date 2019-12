Humboldt Forum: Kein Platz für «Gläserne Blume»

Das Humboldt Forum sieht keine Chance, die «Gläserne Blume» aus dem einstigen Palast der Republik wieder aufzustellen.

Das neu angefertigte Modell der "Gläsernen Blume" wird am 27.01.2016 im Berliner Schloss Vertretern der Presse präsentiert. Die gläserne, mehrere Meter hohe Blume war einst das zentrale Kunstwerk im Foyer des Palastes der Republik.

Blick in das Foyer des Humboldt-Forums.

Für das fünf Tonnen schwere und 5,20 Meter hohe Kunstwerk sei in dem einzigen in Frage kommenden Raum, dem Foyer des wiederaufgebauten Schlosses, kein Platz, erklärte das Humboldt Forum am 04. Dezember 2019. Als Grund nannte das Kulturzentrum funktionale, technische und konzeptionelle Gründe.