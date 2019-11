Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

«Weihnachten im Tierpark»: Lichtinstallation und Eisbahn

Mit einem «glitzernden Gewand» aus «Hunderttausenden Lichtern» will der Berliner Tierpark in diesem Jahr die dunkelsten Tage des Jahres begleiten. Den Schalter für die rund 30 Lichtinstallationen entlang eines Rundwegs im Park betätigten am Donnerstagabend der Regierende Bürgermeister Michael Müller und Innensenator Andreas Geisel (SPD). Auch eine Eisbahn am Schloss Friedrichsfelde und Hütten mit Essen und Getränken sollen Besucher anlocken.

