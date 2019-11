Fehlentwicklungen in Stasi-Gedenkstätte werden untersucht

Die Vorgänge um die Entlassung des Chefs der Gedenkstätte Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, werden voraussichtlich von einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss unter die Lupe genommen. Die Oppositionsfraktionen CDU und FDP kündigten am Dienstag einen entsprechenden Antrag an. Da sie mehr als ein Viertel der Abgeordneten stellen, ist davon auszugehen, dass das Gremium auf einer der nächsten Parlamentssitzungen eingesetzt wird.

In dem Ausschuss dürfte aber auch die Rolle der Kulturstaatsministerin und früheren Berliner CDU-Vorsitzenden Monika Grütters zur Sprache kommen und die Politikerin als Zeugin geladen werden. Grütters hatte bei der Entlassung Knabes mit Lederer zusammengearbeitet. Eine Vertreterin der Kulturstaatsministerin gehört dem Stiftungsrat der Gedenkstätte an. Ursprünglich wollte die CDU verhindern, dass das Agieren von Grütters in dem Fall Gegenstand eines U-Ausschusses wird.