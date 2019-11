Wellwerk: Indoor-Wellenreiten in Lichtenberg

Das Wellenwerk befindet sich in einer alten Industriehalle auf dem früheren Gelände der Wasserbetriebe an der Landsberger Allee in Lichtenberg . Die Welle wird in einem etwa 10 mal 18 Meter großen Wasserbecken künstlich erzeugt. Sie befindet sich in dem Becken immer an der gleichen Stelle, so dass die Surfer auf ihren Boards lange üben können. Bekannt ist eine solche sogenannte stehende Welle zum Beispiel aus dem Eisbach in München, der bei Surfern beliebt ist.