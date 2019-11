Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

«Men of the Year» 2019: Billy Porter, Kerkeling und Kroos

Billy Porter, Hauptdarsteller der amerikanischen Dragqueenkultur-Serie «Pose», gehört für das Magazin «GQ» zu den Männern des Jahres. Der 50 Jahre alte Schauspieler, der bei der Oscar-Verleihung im Februar in einem schwarzen Smokingkleid des Designers Christian Siriano für viel Aufsehen sorgte, wurde am Donnerstagabend in der Kategorie «Style» bei der «Men of the Year»-Gala in Berlin ausgezeichnet. Nach Berlin kam er zwar nicht im Kleid, aber im auffälligen weinroten Anzug. Sein Tipp für alle: «Zieh dich für den Job an, den du gerne hättest - und nicht für den, den du hast.»

Geehrt wurden auch Hape Kerkeling (Kategorie: Entertainment), Fußballstar Toni Kroos (Sports Icon), der mit seinem Bruder Felix kam, und Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (Creativity & Design), der einen auffälligen Dior-Dress trug.

Einen Award erhielt auch das Team des Kinofilms «Das perfekte Geheimnis». In dem Film unter anderem mit Florian David Fitz und Jessica Schwarz geht es um einen Freundeskreis, der bei einem Abendessen die Mutprobe wagt, dass alle ihr Handy auf den Tisch legen und alles, was auf dem Smartphone reinkommt, für jede und jeden sichtbar ist.

Geehrt wurden außerdem der Musiker Marius Müller-Westernhagen als «Legend» und die amerikanische Schauspielerin Sharon Stone als «Woman of the Year». Stone kam zu spät, gab erstmal Autogramme und verzögerte den Showstart um fast eine halbe Stunde. In umwerfendem Glitzer-Look hatte die Hollywood-Ikone außerdem ihren ältesten Sohn Roan dabei.

Westernhagen sang zum Auftakt der Gala seinen Wendezeit-Hit «Freiheit», später interpretierten noch Lena Meyer-Landrut und Nico Santos ihren gemeinsamen Song «Better».

Der britische Modemacher Kim Jones, früher bei Louis Vuitton und jetzt bei Dior, wurde zum «Designer of the Year» gekürt, der Italiener Mariano Di Vaio in der Kategorie «Influencer» ausgezeichnet.

Durch den Galaabend führte Barbara Schöneberger. Die Preise mit dem GQ-Schriftzug waren diesmal zum 30. Jubiläum des Mauerfalls aus Mauerstücken gefertigt, wie es hieß.

Die «Männer des Jahres»-Preise der Lifestyle-Zeitschrift «GQ» (Gentlemen's Quarterly) wurden zum 21. Mal in Deutschland verliehen. Es gibt sie auch in anderen Ländern, darunter die USA, Mexiko, Großbritannien und China.