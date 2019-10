Nach Trojaner-Angriff auf Gericht weiter nur Notbetrieb

Mehr als vier Wochen nach einem Trojaner-Angriff arbeitet das Berliner Kammergericht weiter im provisorischen Notbetrieb. Bislang seien 60 neue Computer installiert worden, ausgetauscht werden müssten aber 500, sagte Gerichtspräsident Bernd Pickel am Mittwoch im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses. 20 verseuchte Rechner seien bislang festgestellt worden. Der komplette Austausch sei notwendig, weil die schwer erkennbare Schadens-Software sonst wieder aktiv werden könnte.

Bislang sei ein Mini-Netz installiert worden, so der Präsident. Es gebe einen eingeschränkten Mail-Verkehr, Papiere würden gefaxt. Auf das Internet könne nicht zugegriffen werden. Er habe jetzt angeordnet, alle USB-Sticks der Juristen auch an den Amtsgerichten zu deaktivieren, so Pickel. Diese seien ein Einfallstor.